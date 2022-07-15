Обвиняемого в хищении 35 млрд рублей россиянина экстрадировали из Черногории в РФ

09:37
Фото: РИА Новости/Варвара Гертье
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила об экстрадиции из Черногории в Россию обвиняемого в хищении 35 миллиардов рублей бывшего сотрудника одного из московских банков Сергея Ипатова.
"В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Черногории экстрадирован россиянин Сергей Ипатов. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере", – приводит ТАСС ее слова.
Уточняется, что Ипатову предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). В 2018 году его объявили в международный розыск, а в феврале 2022 года злоумышленник был задержан в аэропорту Черногории.
По данным МВД, мошенническая деятельность осуществлялась в 2015–2016 годах. Сергей Ипатов вместе с другими работниками банка систематически вносили в электронную базу данных учета банковских операций недостоверную информацию. Так, они занижали размеры привлеченных в течение дня вкладов физлиц.
Ранее сообщалось, что в столице правоохранители задержали лжесотрудника Пенсионного фонда России за кражу у пенсионерки более 1,3 миллиона рублей.
По предварительным данным, злоумышленник позвонил на домашний телефон 91-летней москвичке и представился сотрудником ПФР. Мошенник заявил, что в стране проводится денежная реформа и нужно поменять имеющиеся деньги.
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