Лжесотрудника ПФР задержали за кражу более 1,3 млн рублей у пенсионерки в столице

11:15
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В столице правоохранители задержали лжесотрудника Пенсионного фонда России за кражу у пенсионерки более 1,3 миллиона рублей. Об этом говорится на сайте ГУ МВД РФ по Москве.
По предварительным данным, злоумышленник позвонил на домашний телефон 91-летней москвичке и представился сотрудником ПФР. Мошенник заявил, что в стране проводится денежная реформа и нужно поменять имеющиеся деньги.
"После этого он приехал к пенсионерке домой, и введенная в заблуждение женщина показала незнакомцу, где лежат деньги, принадлежащие ее родственнику. Так как денежные средства хранились на шкафу, мужчина сам предложил их достать. Поднявшись, аферист незаметно забрал купюры, а пожилой женщине сказал, что денег там нет, после чего покинул квартиру", – говорится в сообщении.
Уточняется, что, когда родственник пожилой женщины вернулся домой, она ему все рассказала. После этого он обратился в полицию.
"Материальный ущерб составил 1 миллион 330 тысяч рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на улице Ивана Франко", – уточняется в сообщении.
Правоохранители возбудили уголовное дело.
Ранее назвавшийся сотрудником банка неизвестный мужчина похитил у московского пенсионера более 1,5 миллиона рублей. Под предлогом сохранения денег лжесотрудник кредитной организации убедил пожилого мужчину обналичить их со своих банковских счетов, а затем перевести на банковскую карту злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
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