Неизвестные украли технику на сумму более 1 млн руб из офиса TikTok в Москве

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Неизвестные украли технику на сумму более одного миллиона рублей из офиса TikTok на Большой Якиманке, сообщат ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Были похищены 8 Apple Watch, 31 iPhone и 4 компьютера Mac. При этом в офисе не повреждены замки.

"Общий ущерб устанавливается. Начата доследственная проверка", – рассказал источник.

Ранее полиция задержала в Москве группу злоумышленников, подозреваемых в краже препаратов, предназначенных для онкобольных. У них изъяли лекарства на 17,5 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.

