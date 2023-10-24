Чемпионка мира по биатлону Симон задержана по обвинению в мошенничестве – СМИ

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Чемпионку мира, французскую биатлонистку Жюлью Симон задержали. Она обвиняется в мошенничестве, краже и злоупотреблении служебным положением, сообщает газета Dauphiné Libéré.

По информации издания, спортсменка даст показания по делу.

5 июля радиостанция RMC Sport сообщила, что Симон подозревается в использовании не принадлежащих ей банковских карт для совершения покупок в интернет-магазинах. Как было указано в материале, инцидент произошел прошлым летом на международном фестивале Blink в Норвегии.

На Симон поступило две жалобы, одну из которых направила партнерша спортсменки по национальной команде, олимпийская чемпионка 2022 года Жюстин Бреза-Буше. Вторая жалоба пришла от неназванного сотрудника сборной Франции.

Ущерб пострадавшим оценивается в сумму более тысячи евро. Симон обвинения отвергла.

Ранее российский волейболист клуба "Ярославич" Александр Кимеров признался в нарушении антидопинговых правил, его дисквалифицировали на два года.

Санкции в отношении Кимерова начали действовать с 9 декабря 2022 года. Дисквалификация спортсмена продлится до 8 декабря 2024 года.