Серена Уильямс обрезала белорусскую теннисистку Соболенко на общей фотографии

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/𝗔𝗥𝗬𝗡𝗔 𝗦𝗔𝗕𝗔𝗟𝗘𝗡𝗞𝗔

Бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс обрезала теннисистку Белоруссии Арину Соболенко на общей фотографии. Снимок был сделан на вечеринке в Майами.

Отмечается, что девушки выложили одинаковые фотографии с мероприятия в своих аккаунтах в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ). Только американская спортсменка увеличила масштаб таким образом, что Соболенко пропала с изображения.

Уильямс является четырехкратной олимпийской чемпионкой, трижды выигрывавшей на Олимпийских играх в парном разряде и один раз – в одиночном. Победительница 23 турниров Большого шлема в одиночном разряде, единственная в мире тенниса обладательница карьерного Золотого шлема, который включает в себя победы на всех Гранд-слэмах и Олимпийских играх, в двух разрядах.

Ранее многократный победитель турниров Большого шлема Роджер Федерер объявил о завершении карьеры. Теннисист заявил, что здоровье больше не позволяет ему выступать на прежнем уровне.

Знаменитая теннисистка Серена Уильямс провела последний матч в своей карьере