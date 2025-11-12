Москвичей предупредили о мокром снеге с дождем на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мокрый снег с дождем прогнозируется в столице на следующей неделе. Об этом Агентству "Москва" рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Снегопады у нас, конечно, не ожидаются, но на следующей неделе возможны осадки в смешанной фазе, мы приближаемся к зиме", – подчеркнула она.

В начале недели минимальная температура установится в пределах от 0 до минус 5 градусов.

При этом синоптик не исключила формирования гололедицы в субботу, 15 ноября. По ее словам, на большей части текущей недели погода сохранится теплая, столбики термометров будут показывать до 5 градусов, однако в выходной день ситуация поменяется.

"Ночь на субботу еще останется теплой, а вот под утро столичный регион уже будет пересекать холодный атмосферный фронт, поэтому небольшой дождь, который начнется ночью в субботу, сменится осадками. То есть начало ночи будет теплым, а потом температура понизится", – цитирует метеоролога RT.

Позднякова подчеркнула, что в воскресенье, 16 ноября, погода улучшится, поскольку атмосферное давление резко вырастет. Днем температура составит около 0 градусов и начнет приближаться к климатической норме.

Ранее Гидрометцентр России призвал не ждать снега в Москве и Подмосковье до конца текущей рабочей недели. В четверг, 13 ноября, температура будет почти такой же, как в среду, 12 ноября, но пятница, 14 ноября, может стать самым теплым днем недели.

