11 ноября, 16:00

"Улицы московские": улица Гарибальди

Улицу Гарибальди назвали в честь итальянского революционера, который отважно сражался за объединение своей страны. Поэтому нет ничего удивительного в том, что улицы коснулись события, ниспровергающие устои, которые казались незыблемыми.

К какому эпохальному перевороту в советской спортивной обуви оказалась причастна улица Гарибальди? Почему квартал элитных домов стали называть "Царским селом"? Что делал первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев на станции метро "Новые Черемушки"? Как провальный эксперимент превратился в орла на гербе района?

Об этом – в программе "Улицы московские".

Программа: Улицы московские
