Социальное казначейство Москвы начало внедрять в работу технологии ИИ

Столичное Социальное казначейство начало внедрять в свою работу технологии искусственного интеллекта. Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, новая система проводит проверку документов для предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в течение часа.

Раньше это занимало до двух дней. Теперь москвичи получают сообщение в личном кабинете на портале mos.ru с указанием статуса заявления. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.