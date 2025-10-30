Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 октября, 10:45

Технологии

Социальное казначейство Москвы начало внедрять в работу технологии ИИ

Социальное казначейство Москвы начало внедрять в работу технологии ИИ

В Совфеде приступили к проработке законопроекта о дипфейках

Минцифры РФ предложило оформлять кредиты через цифровой профиль

На портале mos.ru появился сервис "Моспитомец" для поиска животных из приютов

Нейросеть Алиса стала частью городских сервисов

Нейросетевые технологии внедрят в транспортную систему Москвы до 2030 года

Собянин: первый в России беспилотный трамвай перевез более 26 тыс пассажиров

Компания-разработчик представила улучшенную версию нейросети Алиса

Собянин: в декабре начнем тестирование первого в России беспилотного метропоезда

Собянин рассказал, как ИИ делает транспорт Москвы еще комфортнее и безопаснее

Столичное Социальное казначейство начало внедрять в свою работу технологии искусственного интеллекта. Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, новая система проводит проверку документов для предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в течение часа.

Раньше это занимало до двух дней. Теперь москвичи получают сообщение в личном кабинете на портале mos.ru с указанием статуса заявления. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
технологииобществогородвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика