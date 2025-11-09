Первый электробусный маршрут начал работу в Мытищах

В Мытищах запустили первый электробусный маршрут. Он соединяет 4-ю Парковую улицу и станцию метро ВДНХ. На линии в будние дни курсируют четыре современных электробуса отечественного производства.

Это позволяет пассажирам быстрее добираться до центра, где можно пересесть на Московское центральное кольцо или метро. Проезд оплачивается по тарифам Московского транспорта. Запуск нового маршрута стал результатом совместной работы властей столицы и Подмосковья.

