Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 ноября, 22:30

Происшествия

Новости регионов: число погибших в результате ЧП с вертолетом в Дагестане выросло до 5

Новости регионов: число погибших в результате ЧП с вертолетом в Дагестане выросло до 5

Чемпионка по пауэрлифтингу Кристина Чистякова избила девушку в московском спортклубе

"Московский патруль": полиция ликвидировала бордель под видом ночного клуба в Москве

"Московский патруль": мужчина выбросил из окна 5-го этажа работницу интим-услуг

МАК спустя 6 лет опубликовал отчет о посадке самолета Airbus A321 в кукурузном поле

Пострадавшие от пикапера Мусаэляна в Москве девушки хотят обратиться в суд

Отдыхающие во Вьетнаме россияне не обращались в консульство из-за тайфуна "Калмаэги"

Новости мира: Трамп примет в Белом доме премьера Венгрии Орбана

Новости регионов: судно береговой охраны завалилось на бок на пирсе на Камчатке

Водитель иномарки сбил мужчину в инвалидной коляске на Ленинградском проспекте

Число погибших в результате крушения вертолета в Дагестане выросло до пяти. Четверо скончались на месте, один – в больнице в Избербаше. Еще двоих раненых доставили в ожоговый центр в Махачкале, один пострадавший в тяжелом состоянии.

В Сибири из-за снегопада и гололеда возникли серьезные проблемы с транспортом. Особенно пострадала Кемеровская область. На дорогах региона образовался гололед, что привело к увеличению числа аварий. В частности, на одной из трасс девушка погибла, когда ее легковой автомобиль занесло на встречную полосу, где он столкнулся с грузовиком.

Отечественный Superjet успешно прошел важное испытание в бассейне, где его проверяли на способность работать при наличии воды на взлетно-посадочной полосе. Испытания проводились на аэродроме Громова в Жуковском. В конструкции длиной свыше 70 метров и шириной 12 метров самолет должен был разогнаться и выполнить пробежки. По заключению специалистов Ростеха, двигатели успешно справились с задачей и подтвердили свою безопасность..

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПтранспортрегионывидеоЕкатерина Ефимцева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика