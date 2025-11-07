Новости регионов: число погибших в результате ЧП с вертолетом в Дагестане выросло до 5

Число погибших в результате крушения вертолета в Дагестане выросло до пяти. Четверо скончались на месте, один – в больнице в Избербаше. Еще двоих раненых доставили в ожоговый центр в Махачкале, один пострадавший в тяжелом состоянии.

В Сибири из-за снегопада и гололеда возникли серьезные проблемы с транспортом. Особенно пострадала Кемеровская область. На дорогах региона образовался гололед, что привело к увеличению числа аварий. В частности, на одной из трасс девушка погибла, когда ее легковой автомобиль занесло на встречную полосу, где он столкнулся с грузовиком.

Отечественный Superjet успешно прошел важное испытание в бассейне, где его проверяли на способность работать при наличии воды на взлетно-посадочной полосе. Испытания проводились на аэродроме Громова в Жуковском. В конструкции длиной свыше 70 метров и шириной 12 метров самолет должен был разогнаться и выполнить пробежки. По заключению специалистов Ростеха, двигатели успешно справились с задачей и подтвердили свою безопасность..

