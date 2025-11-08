Форма поиска по сайту

Новости

Новости

08 ноября, 16:30

Происшествия

Новости мира: мощный пожар вспыхнул на парфюмерной фабрике в Турции

Пассажиры парома Трабзон – Сочи обратились с просьбой о помощи

Новости мира: прокуратура Турции выдала ордера на арест премьер-министра Израиля

Двое человек пострадали в результате взрыва бытового газа в доме в Тульской области

Новости регионов: в небе над Камчаткой запечатлели редкое астрономическое явление

Туристов из России обокрали в аэропорту Дубая

Новости мира: минимум 5 человек погибли во Вьетнаме из-за тайфуна "Калмаэги"

Новости регионов: число погибших в результате ЧП с вертолетом в Дагестане выросло до 5

Чемпионка по пауэрлифтингу Кристина Чистякова избила девушку в московском спортклубе

"Московский патруль": полиция ликвидировала бордель под видом ночного клуба в Москве

Мощный пожар вспыхнул на парфюмерной фабрике в Турции. В результате погибли шесть человек, еще двое пострадали. По предварительным данным, все погибшие – сотрудники предприятия. На данный момент возгорание полностью ликвидировано.

Прокуратура Турции выдала ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и еще 37 человек. Их обвиняют в совершении геноцида, массовых бомбардировках сектора Газа, препятствовании доставке гуманитарной помощи и преступлениях против человечности.

Мощнейший торнадо превратил в руины город на юге Бразилии в штате Парана. Несмотря на предупреждения метеорологов, местные жители не были готовы к удару такого масштаба. В результате 5 человек погибли, более 100 жителей получили травмы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

