Новости мира: мощный пожар вспыхнул на парфюмерной фабрике в Турции

Мощный пожар вспыхнул на парфюмерной фабрике в Турции. В результате погибли шесть человек, еще двое пострадали. По предварительным данным, все погибшие – сотрудники предприятия. На данный момент возгорание полностью ликвидировано.

Прокуратура Турции выдала ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и еще 37 человек. Их обвиняют в совершении геноцида, массовых бомбардировках сектора Газа, препятствовании доставке гуманитарной помощи и преступлениях против человечности.

Мощнейший торнадо превратил в руины город на юге Бразилии в штате Парана. Несмотря на предупреждения метеорологов, местные жители не были готовы к удару такого масштаба. В результате 5 человек погибли, более 100 жителей получили травмы.

