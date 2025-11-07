Юрист Шалоносов: пассажиры Seabridge имеют право потребовать компенсацию

Фото: РИА Новости/Заман Рамазанов

Пассажиры парома Seabridge имеют право потребовать возмещение определенных убытков. Об этом в беседе с RT заявил юрист по туризму Эдуард Шалоносов.

"Если пассажиры были не простые, а деловые туристы и куда-то опоздали – условно из Сочи они должны были лететь в Санкт-Петербург, – они имеют право потребовать возмещение", – сказал специалист.

Как пояснил эксперт, компенсацию можно потребовать за сгоревшие билеты, гостиницы и трансфер, а также за недополученную часть отдыха. При этом нужно проверять, были ли поданы документы на выход из порта в Турции и на заход в гавань Сочи. В том случае, если документы не были поданы, нельзя было продавать и билеты. Тогда можно потребовать деньги за всю поездку.

В настоящий момент паром выдвинулся к порту Сочи. Как рассказала пассажир Seabridge, ситуация на пароме спокойная.

"Сначала говорили – учения, потом – якобы служба ФСБ проверяет. Потом не было разрешения. А сегодня опять же СМИ пишут, что разрешение получено, вот ждем", – отметила женщина.

Она также добавила, что на завтрак и вечером был лишь перекус.

Первый за 14 лет паром отправился из Трабзона в Сочи 5 ноября. Судно должно было пробыть в пути 12 часов. Позже появилась информация, что паром, прибывший к порту Сочи утром 6 ноября, не смог высадить пассажиров, так как у него не оказалось разрешения на вход на территорию России.

При этом представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр подчеркнул, что организаторы паромной линии Seabridge оформили все необходимые документы в соответствии с законодательством.