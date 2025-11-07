Паром из турецкого Трабзона не вернется назад, пока не высадит пассажиров в Сочи

Фото: РИА Новости/Заман Рамазанов

Паром Seabridge, который отправился из турецкого Трабзона в Сочи, не будет разворачиваться, пока не высадит пассажиров в российском порту и не заберет новых. Об этом РИА Новости рассказал представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр.

Ранее появилась информация, что паром, который прибыл к порту Сочи утром 6 ноября, не смог высадить пассажиров, так как у него не оказалось разрешения на вход на территорию России. Кроме того, порт на тот момент был закрыт для проведения учений.

Представитель компании подчеркнул, что организаторы паромной линии Seabridge оформили все необходимые документы в соответствии с законодательством. Сейчас паром стоит на рейде и ожидает разрешение на вход в порт Сочи.

Первый за 14 лет паром отправился из Трабзона в Сочи 5 ноября. Судно с 20 пассажирами отчалило в 21:10 по московскому времени, в пути оно должно было пробыть 12 часов. В дальнейшем планируется по два рейса в неделю. Стоимость билетов начинается от 55 долларов, также можно получить скидки на первые рейсы.

