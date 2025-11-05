Семь человек погибли при пожаре в частном доме в Сургуте

Фото: Главное Управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу

Семь человек, в том числе четверо детей, погибли при пожаре в двухэтажном дачном доме в Сургуте. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Возгорание произошло в садовом товариществе "Прибрежный 1" в ночь на 5 ноября. Огонь полностью охватил частный дом, в результате чего произошло обрушение кровли и межчердачного перекрытия.

Площадь пожара составила 72 квадратных метра, в тушении огня участвовали 39 сотрудников МЧС и 11 единиц техники.

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели людей на пожаре. Криминалисты устанавливают все обстоятельства возгорания, а также личности погибших. Назначены необходимые экспертизы.

Ранее дом культуры загорелся в селе Староцурухайтуй Забайкальского края из-за скопления птичьего помета в районе дымовой трубы котла отопления. Огонь охватил всю крышу здания на площади 600 квадратных метров.

Еще одно возгорание случилось в здании станции технического обслуживания (СТО) в Омской области. В результате пострадала супружеская пара, обоих пострадавших доставили в больницу.