01 ноября, 17:40

Происшествия

Супруги пострадали при пожаре в здании СТО в Омской области

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Омской области"

Крупный пожар произошел в здании станции технического обслуживания (СТО) в Омской области. В результате пострадала супружеская пара, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Как уточнило ведомство, ЧП случилось в поселке Новоомском.

"На момент возгорания в здании станции находились два человека: 28-летний арендатор помещения и его 27-летняя супруга", – говорится в сообщении.

Они получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение.

Ранее трое детей погибли при пожаре в дачном доме в Свердловской области. По данным МЧС РФ, в момент происшествия там находились родители и 7 их малышей. Взрослые и четверо несовершеннолетних смогли самостоятельно покинуть дом до прибытия пожарных.

Пожарные ликвидировали возгорание площадью 60 квадратных метров спустя время. В доме они нашли тела детей 5, 7 и 11 лет. По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.

Пожар произошел в одноэтажных зданиях в ТиНАО

