01 ноября, 17:40Происшествия
Супруги пострадали при пожаре в здании СТО в Омской области
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Омской области"
Крупный пожар произошел в здании станции технического обслуживания (СТО) в Омской области. В результате пострадала супружеская пара, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Как уточнило ведомство, ЧП случилось в поселке Новоомском.
"На момент возгорания в здании станции находились два человека: 28-летний арендатор помещения и его 27-летняя супруга", – говорится в сообщении.
Они получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение.
Ранее трое детей погибли при пожаре в дачном доме в Свердловской области. По данным МЧС РФ, в момент происшествия там находились родители и 7 их малышей. Взрослые и четверо несовершеннолетних смогли самостоятельно покинуть дом до прибытия пожарных.
Пожарные ликвидировали возгорание площадью 60 квадратных метров спустя время. В доме они нашли тела детей 5, 7 и 11 лет. По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.
