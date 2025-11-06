06 ноября, 18:30Наука
В Сети стали обсуждать светящийся объект, который пролетел над Москвой
В Сети активно обсуждают яркий светящийся объект, который пролетел над Москвой в ночь на 6 ноября. Он появился всего на несколько секунд и стал вторым подобным явлением за последние несколько недель.
Ученые говорят, что, возможно, это был метеорит, причем очень маленький – размером с мяч для пинг-понга или тенниса. Либо это мог быть космический мусор, например часть спутника.
