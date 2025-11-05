Высокая вспышечная активность ожидается на Солнце 5 ноября

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

Вспышечная активность на Солнце 5 ноября будет варьироваться от высокой до очень высокой, предупредила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Тем не менее, согласно прогнозу, геомагнитная обстановка в этот день будет слабо возмущенной.

Ранее на Солнце была зафиксирована вспышка высшего балла Х. Она началась в 20:15 по московскому времени, а ее максимум наступил в 20:34 4 ноября. Позднее ученые выявили вторую вспышку аналогичной мощности, которая достигла пика в 01:01 5 ноября.

Уточнялось, что событие мощностью Х1.2 произошло на самом краю солнечного диска. В связи с этим возможный выброс корональной массы не затронет Землю.

