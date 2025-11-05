Вторая сильнейшая вспышка произошла на Солнце

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

На Солнце была зафиксирована вторая за сутки вспышка высшего балла Х. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Клуб научных путешествий "Астроверты".

"Вспышка мощностью Х1.2 произошла на самом краю солнечного диска", – говорится в сообщении.

Как отметили ученые, из-за расположения области возможный выброс корональной массы не затронет Землю. Кроме того, источником вспышки является не группа № 4274 – это еще один активный регион на Солнце.

Согласно графику Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, вспышка баллом Х1.1 произошла в ночь на среду, 5 ноября. Максимума она достигла в 01:01 по московскому времени.

Вечером 4 ноября на Солнце также произошла вспышка высшего балла Х. Она началась в 20:15 по московскому времени. Максимум вспышки наступил в 20:34, она достигла Х1.8 балла. Последний раз вспышка такой мощности была зафиксирована почти пять месяцев назад.

