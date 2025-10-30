Межзвездный объект 3I/ATLAS начал приближаться к Земле. Некоторые ученые и пользователи соцсетей предположили, что это может быть искусственный зонд.

Объект движется со скоростью 245 тысяч километров в час и летит по часовой стрелке. Американский физик Ави Леб отметил, что нельзя полностью исключать инопланетное происхождение объекта, но российские ученые назвали такие гипотезы необоснованными.

