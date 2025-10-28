Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 октября, 07:30

Наука

Российские космонавты приготовили оливье на МКС

Российские космонавты приготовили оливье на МКС

Российские космонавты выйдут в открытый космос с борта МКС

Магнитная буря накроет Землю 28 октября

В соцсетях появилось множество роликов с ярким огненным шаром, пролетевшим над Москвой

Болид над Москвой мог быть метеором из потока Тауриды

Эксперт назвал яркий болид над Москвой метеороидом

Ученые рассказали, что могло быть причиной появления болида над Москвой

Москвичи засняли необычное явление в небе над столицей

Москвичи смогут наблюдать комету до 17 ноября

Сильная магнитная буря началась 26 октября

Российские космонавты провели на МКС кулинарный эксперимент. Они приготовили оливье ко дню рождения американской коллеги в качестве угощения.

Готовить салат по рецепту и придавать ему форму пришлось в условиях невесомости. Однако блюдо пришлось немного изменить – на борту не оказалось горошка. Космонавты поделились, что настоящий русский оливье понравился не только имениннице, но и всему экипажу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
наукавидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика