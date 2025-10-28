Российские космонавты приготовили оливье на МКС

Российские космонавты провели на МКС кулинарный эксперимент. Они приготовили оливье ко дню рождения американской коллеги в качестве угощения.

Готовить салат по рецепту и придавать ему форму пришлось в условиях невесомости. Однако блюдо пришлось немного изменить – на борту не оказалось горошка. Космонавты поделились, что настоящий русский оливье понравился не только имениннице, но и всему экипажу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.