Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 октября, 16:15

Наука

Болид над Москвой мог быть метеором из потока Тауриды

Болид над Москвой мог быть метеором из потока Тауриды

Эксперт назвал яркий болид над Москвой метеороидом

Ученые рассказали, что могло быть причиной появления болида над Москвой

Москвичи засняли необычное явление в небе над столицей

Москвичи смогут наблюдать комету до 17 ноября

Сильная магнитная буря началась 26 октября

Москвичи смогут увидеть комету Lemmon

Магнитная буря накроет Землю 26 октября

"Мослекторий": Дмитрий Горинов – о Венере

Самая яркая комета осени Lemmon максимально приблизилась к Земле

Болид над Москвой мог быть метеором из потока Тауриды либо космическим мусором, заявили астрономы. К единому мнению специалисты так и не пришли. Теперь все зависит от измерений, которые только собираются провести.

Скорость метеоров из потока Тауриды составляет порядка 29 километров в секунду. Обычно у небесных тел она значительно выше. В пользу версии о космическом мусоре говорит цвет болида. Зеленым и белым горят компоненты ступеней ракет и фрагменты спутников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
наукагородвидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика