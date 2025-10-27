Болид над Москвой мог быть метеором из потока Тауриды либо космическим мусором, заявили астрономы. К единому мнению специалисты так и не пришли. Теперь все зависит от измерений, которые только собираются провести.

Скорость метеоров из потока Тауриды составляет порядка 29 километров в секунду. Обычно у небесных тел она значительно выше. В пользу версии о космическом мусоре говорит цвет болида. Зеленым и белым горят компоненты ступеней ракет и фрагменты спутников.

