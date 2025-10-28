28 октября, 07:30Наука
Российские космонавты выйдут в открытый космос с борта МКС
Российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий выйдут в открытый космос с борта МКС. Это уже второй их выход за время полета.
В этот раз им предстоит установить на модуле "Наука" плазменный инжектор, рассказали в Роскосмосе. Помимо основной задачи, космонавты также выполнят несколько дополнительных, например, почистят иллюминатор.
