Российские космонавты выйдут в открытый космос с борта МКС

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий выйдут в открытый космос с борта МКС. Это уже второй их выход за время полета.

В этот раз им предстоит установить на модуле "Наука" плазменный инжектор, рассказали в Роскосмосе. Помимо основной задачи, космонавты также выполнят несколько дополнительных, например, почистят иллюминатор.

