28 октября, 07:30

Наука

Российские космонавты выйдут в открытый космос с борта МКС

Российские космонавты выйдут в открытый космос с борта МКС

Магнитная буря накроет Землю 28 октября

В соцсетях появилось множество роликов с ярким огненным шаром, пролетевшим над Москвой

Болид над Москвой мог быть метеором из потока Тауриды

Эксперт назвал яркий болид над Москвой метеороидом

Ученые рассказали, что могло быть причиной появления болида над Москвой

Москвичи засняли необычное явление в небе над столицей

Москвичи смогут наблюдать комету до 17 ноября

Сильная магнитная буря началась 26 октября

Москвичи смогут увидеть комету Lemmon

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий выйдут в открытый космос с борта МКС. Это уже второй их выход за время полета.

В этот раз им предстоит установить на модуле "Наука" плазменный инжектор, рассказали в Роскосмосе. Помимо основной задачи, космонавты также выполнят несколько дополнительных, например, почистят иллюминатор.

Дмитрий КозачинскийДарья Ермакова

