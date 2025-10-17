Космонавты проведут более 40 экспериментов в рамках миссии "Союз МС-28"

Фото: телеграм-канал "Роскосмос"

Космонавты в рамках предстоящей миссии "Союз МС-28" проведут более 40 научных экспериментов и два выхода в открытый космос. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщил космонавт "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков.

"В одном из выходов мы планируем на внешней поверхности станции установить аппаратуру, которая поможет нам изучить Солнце в трехгерцовом диапазоне", – пояснил космонавт.

Как ранее сообщала госкорпорация, в состав экипажа вошли космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уилльямс, который отправится на МКС по соглашению о перекрестных полетах между Россией и США.

Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-28" к Международной космической станции (МКС) запланирован на 27 ноября 2025 года.

Ранее Воздушно-космические силы (ВКС) России провели успешный пуск ракеты-носителя "Ангара-1.2" со спутниками в интересах Минобороны РФ. Запуск ракеты был осуществлен с космодрома Плесецк в Архангельской области в 13:50 по московскому времени.