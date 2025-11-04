На Солнце зафиксирована вспышка класса M3.5

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

На Солнце зафиксирована вспышка предпоследнего класса мощности – М3.5. Об этом ТАСС рассказали в Институте прикладной геофизики.

Вспышка наблюдалась во вторник, 4 ноября, примерно в 04:48 по московскому времени в группе пятен 4274 (N22E72). Ее длительность составила 25 минут.

В свою очередь, в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН охарактеризовали как высокую активность вспышек на Солнце. Ученые предупредили, что активность продолжит расти. Исследователи также заявили, что за прошедшие сутки геомагнитная обстановка была слабо возмущенной.

3 ноября ученые зафиксировали самую сильную более чем за месяц вспышку на Солнце. Максимум излучения был зафиксирован в 13:11 по московскому времени. Уровень вспышки составил M5.0, что сделало ее самой мощной с 28 сентября, когда произошла вспышка уровня M6.4.

