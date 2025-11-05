Астроном Турилов: следующее суперлуние ждет россиян 4 декабря

Суперлуние увидят жители столицы в ночь с 5 на 6 ноября, рассказали астрономы. Чем уникально это явление и какие еще интересные астрономические события ждут россиян до конца 2025 года, выясняла Москва 24.

Ярче и больше

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Самую большую Луну в 2025 году жители столицы смогут наблюдать в ночь с 5 на 6 ноября, рассказали в Московском планетарии. По данным ученых, пик придется на 01:30 по московскому времени, когда спутник Земли окажется на расстоянии в 356 832 километра от нашей планеты.

Полная Луна будет казаться на 14% больше и на 30% ярче по сравнению с полнолунием при прохождении наиболее удаленной точки – апогея. Для наблюдения эксперты посоветовали выбирать открытые пространства: набережные, смотровые площадки и парки.

При этом в СМИ это явление окрестили "суперлунием Охотника". Это связано с тем, что яркий свет Луны облегчал ночную охоту на зверей. Также некоторые журналисты прозвали ее "бобровой Луной", так как она, как правило, появляется перед окончанием сезона активности бобров.

Научный директор Московского планетария Фаина Рублева рассказала Москве 24, что cуперлуние наступает, когда светило оказывается в ближайшей от Земли точке своей орбиты в момент или около полнолуния.





Фаина Рублева научный директор Московского планетария Естественно, в этот период Луна не становится больше – она никогда не меняет размер и форму. Происходит оптический обман, ведь все предметы, которые расположены к нам ближе, кажутся крупнее.

По словам Рублевой, увидеть самую большую Луну года получится, если будет стоять хорошая ясная погода.

"Что касается названий, которые дают этому полнолунию в СМИ – "бобровая", "Охотника", – к астрономии они никакого отношения не имеют, все это из области поверий. Но я не против, чтобы люди такое придумывали с целью заинтересовать необычными явлениями, на которые часто не обращают внимание", – подчеркнула эксперт.

Однако в Гидрометцентре России рассказали ТАСС, что погода может не позволить понаблюдать за суперлунием жителям столичного региона из-за облачности и дождей, которые пройдут в некоторых точках. Шанс появится, только если в небе будут появляться разрывы, отметили синоптики.

Метеоры и планеты

Кроме суперлуния, россияне в ноябре смогут наблюдать мощный метеорный поток Леониды. Он продлится с 6-го по 30-е число, рассказала Фаина Рублева.

"Он называется так, потому что его радиантом является созвездие Льва. Оно находится в юго-восточной части неба и выглядит как большая трапеция. Так что смотреть нужно в ее сторону, но боковым зрением, тогда будет больше шансов заметить вспышки. Наблюдать его можно с полуночи до восхода Солнца", – отметила Рублева.





Фаина Рублева научный директор Московского планетария Максимум потока ожидается с 17 по 18 ноября, в это время возможно увидеть до 15 метеоров в час.

Также в ноябре можно увидеть планеты. Например, если ночью посмотреть в юго-восточную часть неба, можно заметить очень яркое светило оранжевого цвета, которое не мерцает, – это Юпитер. Немного позже появится чуть менее яркая и более желтого оттенка планета Сатурн. А по утрам, перед восходом Солнца, на востоке видна планета Венера, отметила эксперт.

При этом лектор Московского планетария Ярослав Турилов рассказал Москве 24, что еще одно суперлуние ждет россиян 4 декабря. Диск спутника будет казаться больше обычного примерно на 10%, добавил он.

"Плюс яркость Луны будет выше. Но это полнолуние станет необычным еще и по той причине, что оно придется на даты, близкие ко дню зимнего солнцестояния. А это значит, что в Северном полушарии Луна поднимется очень высоко, выше, чем обычно", – отметил эксперт.





Ярослав Турилов лектор Московского планетария Точное время данного полнолуния – 23:15 по московскому времени. Однако для наблюдающих это огромного значения не имеет, так как Луна будет казаться примерно одинаковой все время в ночь с 4 по 5 декабря. Да и за день до и после этого.

Также в ноябре есть шанс понаблюдать метеорный поток Геминиды: его максимум придется на ночь с 13 на 14 декабря и даст в это время до 120 метеоров в час. Практически как самый мощный поток Персеиды, выпускающий до 150 метеоров в час, рассказал Турилов.

"Начинать наблюдать Геминиды можно в районе 23:00–00:00. Смотреть надо на юго-восток, туда, где находится радиант потока – созвездие Близнецы", – пояснил эксперт.

Однако ученый напомнил, что возможность увидеть астрономические события появится только при ясном небе, не засвеченном городскими огнями. Поэтому в хорошую безоблачную погоду желающим надо уехать подальше за город и найти место с открытым горизонтом, заключил Турилов.

