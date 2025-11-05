Самое крупное и яркое полнолуние 2025 года можно будет увидеть в ночь с 5 на 6 ноября. Луна окажется на минимальном расстоянии от Земли.

Наблюдать явление удастся невооруженным глазом в ясную ночь, однако рекомендуется все же использовать бинокль или телескоп. Название этого суперлуния – "бобровое" – пришло из Северной Америки. В это время охотники активно ставили капканы на бобров перед наступлением холодов.

