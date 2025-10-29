29 октября, 07:15Наука
Новые кадры с кометой Леммон появились в Сети
В Сети появились новые кадры с кометой Леммон, которая сейчас находится на максимально близком расстоянии с Землей. Астрономы назвали ее самой яркой кометой этой осени.
Сияние кометы достигнет пика к концу октября. С 31 октября по 1 ноября она будет видна низко над западным горизонтом.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
