Новые кадры с кометой Леммон появились в Сети

В Сети появились новые кадры с кометой Леммон, которая сейчас находится на максимально близком расстоянии с Землей. Астрономы назвали ее самой яркой кометой этой осени.

Сияние кометы достигнет пика к концу октября. С 31 октября по 1 ноября она будет видна низко над западным горизонтом.

