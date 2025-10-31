Форма поиска по сайту

31 октября, 07:30

Новости мира: тысячи человек собрались на митинг на севере Сербии

В Сербии тысячи человек отправились в двухдневный марш из Белграда, чтобы присоединиться к крупному митингу на севере страны. Он посвящен годовщине трагедии в Нови-Саде, когда в результате обрушения бетонного навеса на центральном железнодорожном вокзале погибли 16 человек. После этого начались масштабные протесты студентов, которые обвинили правительство в коррупции, что в итоге и привело к халатности во время ремонтных работ на станции. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что все эти выступления курирует Запад, нагнетая обстановку в стране.

В Иерусалиме прошел масштабный митинг ультраортодоксальных иудеев против призыва в армию. На "Марш миллионов" собрались около 200 тысяч участников. На акцию съехались люди со всего Израиля, многие шли пешком по шоссе, из-за чего полиция на несколько часов полностью перекрыла там движение. В какой-то момент было даже приостановлено железнодорожное сообщение с Иерусалимом. Протестующие требовали от правительства отказаться от идеи введения обязательной воинской повинности для ортодоксов, в особенности учащихся религиозных училищ, которые сейчас фактически освобождены от службы.

