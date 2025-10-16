В России предложили штрафовать за распространение фейковых видео с ИИ

В России предложили штрафовать пользователей соцсетей за распространение фейковых видео с ИИ. Административное наказание хотят применять к авторам тех видео, которые ввели аудиторию в заблуждение и это привело к негативным последствиям.

Например, фейковые аварии или другой шок-контент, который может дать начало реальным расследованиям и разбирательствам. Известные сайты по генерации видео уже автоматически ставят водяные знаки на роликах, но некоторые ее намеренно убирают в других нейросетях и выдают видео за реальность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



