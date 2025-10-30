Трамп сообщил о согласии Китая на закупку американских энергоносителей

Фото: whitehouse.gov

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Китай согласился покупать энергоносители из США. Об этом сообщает RT со ссылкой на пост главы Белого дома в соцсети Truth Social.

"Фактически может состояться очень масштабная сделка по покупке нефти и газа у великого штата Аляска", – написал Трамп.

Он уточнил, что американская сторона планирует провести переговоры о возможности заключения такой энергетической сделки.

Ранее Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретились в южнокорейском Пусане. Их переговоры, длившиеся 1 час 40 минут, привели к достижению базового консенсуса в решении основных торгово-экономических противоречий.

Позже американский лидер сказал, что введенные против Китая пошлины сохранятся на уровне 47%. Он также анонсировал уменьшение на 10% тарифов, установленных в отношении импортируемых товаров из КНР из-за контрабанды фентанила.