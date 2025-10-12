Трамп заявил, что США хотят "помочь Китаю"

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка хочет помочь Китаю, а не навредить ему.

В посте, опубликованном в социальной сети Truth Social, глава Белого дома также призвал "не беспокоиться о Китае" и сказал, что "все будет хорошо". Кроме того, он написал, что "высокоуважаемый" председатель КНР Си Цзиньпин не хочет экономической депрессии для своей страны, как и сам Трамп.

В то же время американский представитель на торговых переговорах Джеймисон Грир заявил Fox News, что США узнали из открытых источников о внесенных КНР изменениях в экспортный контроль, в том числе в отношении редкоземельных металлов, и запросили переговоры по телефону с китайской стороны.

По словам Грира, Пекин отложил проведение беседы. Несмотря на то, встреча Трампа и Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Республике Корея все еще может состояться.

"Если будет заинтересованность в переговорах, то президент, как известно, всегда готов к обсуждениям", – подчеркнул представитель США.

Ранее Пекин объявил о введении экспортного контроля сразу на несколько товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита. Данные меры вступят в силу с 8 ноября.

Трамп в ответ на это заявил, что встреча с председателем КНР "больше не имеет смысла", и отметил, что новые экспортные меры стали сюрпризом как для него, так и для всех "лидеров свободного мира".

Позже американский лидер объявил, что с 1 ноября или раньше США введут пошлину в 100% на китайские товары сверх того уровня, который КНР платит на данный момент. Кроме того, Вашингтон также введет экспортный контроль на все критически важное программное обеспечение при поставках в Китай.

