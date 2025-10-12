Китай пригрозил США контрмерами в случае повышения пошлин на 100%

Фото: depositphotos/JaneUK

Власти Китая примут решительные ответные меры, если президент США Дональд Трамп повысит пошлины на китайские товары на 100%. Об этом заявили в министерстве коммерции КНР.

В ведомстве назвали заявление Трампа о торговой политике Китая классическим примером двойных стандартов. Угрозы повышения тарифов не являются лучшим способом взаимодействия с Пекином, добавили в Минкоммерции.

"Если Соединенные Штаты будут и дальше следовать по этому пути, наша страна решительно примет соответствующие меры, защитит свои законные права и интересы", – приводит ТАСС сообщение китайского ведомства.

Ранее Пекин объявил о введении экспортного контроля сразу на несколько товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита. Данные меры вступят в силу с 8 ноября.

В ответ на это Трамп заявил, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, которая должна была пройти на саммите АТЭС в Южной Корее, "больше не имеет смысла". По словам президента США, новые экспортные меры с китайской стороны стали сюрпризом как для него, так и для "всех лидеров свободного мира".

Позже Трамп объявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в 100% на китайские товары сверх того уровня, который КНР платит на данный момент. Кроме того, Вашингтон также введет экспортный контроль на все критически важное программное обеспечение при поставках в Китай.