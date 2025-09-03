Лавров отметил реалистичность фейковых видео с технологиями ИИ

Фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, столкнувшись с феноменом дипфейков, еще несколько лет назад обратил внимание на их реалистичность. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, выступая на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Дипломат вспомнила, как несколько лет назад ей позвонил Лавров и рассказал о видеоролике с якобы его изображением, который вызвал у него сомнения.

"Сказал: <...> "Это же не я". Я говорю: "Не вы". Он говорит: "Но вроде как и я". Я говорю: "Вроде как, но не вы". Это было несколько лет назад, когда дипфейки только стали появляться", – цитирует Захарову РИА Новости.

Ранее эксперты предупредили о росте дипфейк-атак к концу 2025 года. Аферисты все чаще используют фотографии или видеозаписи, на которых голос или внешность человека подделаны с помощью нейросети.

По данным специалистов, к концу года каждый второй россиянин может столкнуться с таким способом обмана. С совершенствованием технологий распознать такое мошенничество становится сложнее.

В МВД назвали признаки дипфейка: неестественная интонация речи, редкое моргание и несоответствие движений губ при разговоре.