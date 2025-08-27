Задержанному во Франции Касаткину грозит до 25 лет заключения по двум статьям

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Российский баскетболист Даниил Касаткин, который задержан и помещен в изолятор во Франции, может быть приговорен к 5 годам тюрьмы по делу о компьютерном мошенничестве и к 20 годам за электронное мошенничество. Об этом сообщил судья во время заседания в Париже, передает РИА Новости.

Суд рассматривает ходатайство защиты спортсмена о его освобождении под залог.

Как ранее рассказал агентству адвокат спортсмена Фредерик Бело, предыдущий его запрос на изменение меры пресечения Касаткину с ареста на судебный надзор был отклонен. Причиной для такого решения послужили "недостаточные гарантии" нахождения баскетболиста в стране.

Правозащитник подчеркнул, что в этот раз он дополнил список этих гарантий. В частности, на процессе планировалось указать, что посольство РФ дает в распоряжение спортсмена и его невесты квартиру.

Помимо этого, адвокат собирался представить суду контракт баскетболиста с российским клубом. Таким образом предполагалось подтвердить получение спортсменом зарплаты. Также сторона защиты намеревалась продемонстрировать банковский счет Касаткина и его родителей, чтобы подтвердить, что у него есть деньги для проживания во Франции.

"Мы надеемся, что эти гарантии будут расценены как достаточные", – отметил Бело.

При этом в ходе слушания судья заявил, что от США уже был получен ордер на экстрадицию баскетболиста.

О задержании Касаткина в аэропорту Парижа по запросу Штатов стало известно 10 июля. Однако, по данным СМИ, спортсмен находится под арестом с 21 июня. США подозревают его в соучастии в хакерских атаках с помощью программ-вымогателей.

Группировка, в которую якобы входил Касаткин, совершила атаки на 900 организаций, в том числе на два американских федеральных учреждения. Баскетболист отверг все обвинения.

Бело предполагал, что спортсмен приобрел подержанный компьютер, который мог быть взломан и продан ему злоумышленниками, чтобы они смогли действовать под чужим именем.

15 июля сотрудник консульского отдела посольства РФ во Франции навестил Касаткина в тюрьме Френ. Во время беседы с дипломатом спортсмен рассказал о возникших бытовых проблемах. Сотрудник посольства передал администрации тюрьмы список законных требований и пожеланий задержанного.