Российский дипломат навестил задержанного во Франции баскетболиста Касаткина

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Сотрудник консульского отдела посольства РФ во Франции 15 июля навестил задержанного баскетболиста Даниила Касаткина в тюрьме Френ, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Визит к спортсмену разрешили власти страны. Во время беседы с дипломатом Касаткин рассказал о возникших бытовых проблемах. Сотрудник посольства передал администрации тюрьмы список законных требований и пожеланий задержанного.

По данным посольства, баскетболист сохраняет стойкость и "держится молодцом". Сотрудники ведомства отметили, что хотят подать запрос на еще один консульский визит.

Касаткин находится под арестом во Франции с 21 июня по запросу США. Правоохранители Соединенных Штатов подозревают спортсмена в участии в хакерской группе, которая атаковала 900 организаций, в том числе два федеральных учреждения страны.

Адвокат баскетболиста Владимир Сахуранов отметил, что задержанному разрешили ежедневно звонить родителям и невесте. Время разговоров по телефону строго регламентировано, заявил правозащитник.