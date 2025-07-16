16 июля, 15:28Политика
Российский дипломат навестил задержанного во Франции баскетболиста Касаткина
Фото: ТАСС/Максим Константинов
Сотрудник консульского отдела посольства РФ во Франции 15 июля навестил задержанного баскетболиста Даниила Касаткина в тюрьме Френ, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Визит к спортсмену разрешили власти страны. Во время беседы с дипломатом Касаткин рассказал о возникших бытовых проблемах. Сотрудник посольства передал администрации тюрьмы список законных требований и пожеланий задержанного.
По данным посольства, баскетболист сохраняет стойкость и "держится молодцом". Сотрудники ведомства отметили, что хотят подать запрос на еще один консульский визит.
Касаткин находится под арестом во Франции с 21 июня по запросу США. Правоохранители Соединенных Штатов подозревают спортсмена в участии в хакерской группе, которая атаковала 900 организаций, в том числе два федеральных учреждения страны.
Адвокат баскетболиста Владимир Сахуранов отметил, что задержанному разрешили ежедневно звонить родителям и невесте. Время разговоров по телефону строго регламентировано, заявил правозащитник.
Российского баскетболиста Касаткина арестовали во Франции по запросу США