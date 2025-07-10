Адвокат Жорин: баскетболист Касаткин может получить 20 лет за киберпреступления в США

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Власти США могут потребовать 20-летний срок лишения свободы для баскетболиста Данила Касаткина, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Сергея Жорина. Спортсмена обвиняют в причастности к киберпреступлениям.

По версии следствия, Касаткин был якобы частью хакерской группы, которая атаковала с помощью программ-вымогателей 900 организаций. Баскетболиста по запросу США арестовали 21 июня в аэропорту Парижа. Сам спортсмен отрицает предъявленные ему обвинения.

Пока он находится под стражей во Франции. По данным агентства Франс Пресс, Касаткину грозит экстрадиция в США. В стране к нему могут применить санкции вроде тюремного заключения сроком от 5 до 20 лет, штрафы размером в несколько миллионов долларов и конфискация электронных устройств.

"Окончательное решение об экстрадиции принимает министр юстиции Франции. Несмотря на положительное заключение суда, он может отказать, если есть риск нарушения конституционных прав или прав человека", – сказал Жорин.

По словам адвоката, со стороны России для баскетболиста могут применить неюридические меры. Однако они не гарантирует отказа в экстрадиции от властей Франции.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с задержанным в Париже спортсменом. Она заявила, что российское посольство в стране занимается ситуацией.