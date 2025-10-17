Форма поиска по сайту

17 октября, 11:15

Политика

Новости мира: один человек погиб во время массовых протестов в Перу

Новости мира: один человек погиб во время массовых протестов в Перу

Встреча Путина и Трампа может состояться через 2 недели в Будапеште

В Госдуме напомнили, что сбор денег на подарки коллегам не является обязательным

Целый ряд запретов для электросамокатчиков хотят ввести в России

Политолог прокомментировал итоги беседы Путина и Трампа

Путин и Трамп провели большой телефонный разговор

Новая встреча Путина и Трампа может состояться в столице Венгрии

"Вопрос спорный": в России могут запретить забирать единственное ипотечное жилье за долги

Новости мира: Дональд Трамп убедил Индию отказаться от покупки российской нефти

ВС РФ освободили населенный пункт Новопавловка в ДНР

Один человек погиб во время массовых протестов в Перу, еще более 100 человек пострадали. На улицы столицы вышли свыше 100 тысяч человек. Протестующие потребовали отставки нового президента Хосе Хери. Демонстрация против коррупции и роста преступности закончилась погромами и столкновениями у здания конгресса.

Тысячи человек вышли на улицы Барселоны в поддержку сектора Газа. Акция переросла в стычки с полицией. Толпы протестующих разгромили фастфуды и кофейни, подожгли мусорные баки, чтобы заблокировать улицы. Чтобы остановить беспорядки, полиции пришлось применить слезоточивый газ.

Трамвай едва не сбил девушку в Турции. Она была в наушниках и шагнула прямо на рельсы, не заметив приближающийся транспорт. Ее спас охранник. Он схватил девушку и оттащил на тротуар.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

