Новости мира: один человек погиб во время массовых протестов в Перу

Один человек погиб во время массовых протестов в Перу, еще более 100 человек пострадали. На улицы столицы вышли свыше 100 тысяч человек. Протестующие потребовали отставки нового президента Хосе Хери. Демонстрация против коррупции и роста преступности закончилась погромами и столкновениями у здания конгресса.

Тысячи человек вышли на улицы Барселоны в поддержку сектора Газа. Акция переросла в стычки с полицией. Толпы протестующих разгромили фастфуды и кофейни, подожгли мусорные баки, чтобы заблокировать улицы. Чтобы остановить беспорядки, полиции пришлось применить слезоточивый газ.

Трамвай едва не сбил девушку в Турции. Она была в наушниках и шагнула прямо на рельсы, не заметив приближающийся транспорт. Ее спас охранник. Он схватил девушку и оттащил на тротуар.

