16 октября, 11:50

Политика

Китай сделал Великобритании представление за санкции по нефти из РФ

Фото: depositphotos/carloscastilla

Власти Китая сделали Великобритании серьезное представление за санкции в отношении китайских перевозчиков российской нефти. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

По его словам, страна выражает решительное недовольство действиями британской стороны.

"Нормальные обмены и сотрудничество между китайскими и российскими компаниями не должны подвергаться подобному вмешательству", – приводит слова китайского дипломата ТАСС.

Ранее Великобритания ввела запрет на импорт нефтепродуктов, которые произвели в третьих странах из нефти российского происхождения. В санкционный список были внесены в том числе 9 китайских организаций.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует заставить Пекин отказаться от покупок российской нефти. Однако в Китае отвергли любые незаконные односторонние санкции и формы принуждения и давления.

политика

