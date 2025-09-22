Форма поиска по сайту

Новости

Новости

22 сентября, 11:30

Политика

Российские войска приблизились к окраинам Красноармейска

Российские войска приблизились к окраинам Красноармейска

Российские войска вошли в село Новопавловка к юго-западу от Красноармейска и приблизились к окраинам города. Село представляет собой одну длинную улицу, примыкающую к юго-западной части Красноармейска.

По словам военного эксперта Евгения Михайлова, в случае падения города для украинской группировки в районе Краматорска и Славянска наступят тяжелые времена, так как будет взято под контроль дорожное сообщение и перекрыто снабжение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Спецоперация на Украине
