Российские войска приблизились к окраинам Красноармейска

Российские войска вошли в село Новопавловка к юго-западу от Красноармейска и приблизились к окраинам города. Село представляет собой одну длинную улицу, примыкающую к юго-западной части Красноармейска.

По словам военного эксперта Евгения Михайлова, в случае падения города для украинской группировки в районе Краматорска и Славянска наступят тяжелые времена, так как будет взято под контроль дорожное сообщение и перекрыто снабжение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.