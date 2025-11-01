Эксперт Кравченко: обнаружить метеорит можно благодаря магниту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Обнаружить осколок метеорита можно благодаря магниту и внешнему виду. Об этом рассказала старший научный сотрудник Московского физико-технического института Евгения Кравченко.

Она напомнила, что кусочки небесных тел часто содержат железо и никель, поэтому магнитятся.

"Кроме того, метеориты обычно очень тяжелые для своего размера из-за высокой плотности. Внешне они тоже отличаются от камней земного происхождения из-за тонкой черной или темно-коричневой корки, похожей на застывшую эмаль", – приводит слова Кравченко Агентство "Москва".

По ее словам, корка образуется при пролете через атмосферу, так как поверхность метеорита нагревается до тысяч градусов и плавится. Также часто видны регмаглипты – вмятины, похожие на следы от пальцев в глине.

"Они возникают из-за турбулентных потоков воздуха, которые "выдавливают" материал, пока метеорит летит в расплавленном состоянии", – добавила Кравченко.



Как отметила эксперт, метеориты не опасны для здоровья людей и их радиоактивность ниже, чем у земного гранита или кирпича.

При обнаружении объекта место находки нужно сфотографировать крупным планом и с привязкой к местности. Чистить метеорит не следует, а фрагмент можно отправить бандеролью в лабораторию метеоритики ГЕОХИ РАН на бесплатный квалифицированный анализ.

Ранее жители нескольких городов Подмосковья наблюдали падение яркого небесного объекта, оставившего в небе огненный след. Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сначала предположил, что метеорит, скорее всего, сгорел в атмосфере, а его зеленый цвет объяснил высоким содержанием никеля. При этом ученый не исключил, что наблюдаемое явление могло быть связано с падением космического мусора.

Позднее исследователи заявили, что космический объект мог быть астероидом. В результате обломки упали недалеко от населенных пунктов Боровичи, Максатиха, Пестово, Удомля, а также могли долететь до трассы М-11 Москва – Санкт-Петербург.

