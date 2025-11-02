Ученые предупредили о существенном росте Южно-Атлантической магнитной аномалии

Площадь Южно-Атлантической магнитной аномалии продолжает увеличиваться, согласно свежим спутниковым данным. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.

Из школьного курса астрономии мы знаем, что нашу планету окружает магнитное поле. Оно довольно слабое (сегодня ученые уже умеют создавать электромагниты, в тысячи раз мощнее), но тем не менее именно оно защищает нас от космической радиации. Мало того, считается, что именно благодаря магнитосфере на Земле сохранились кислород и вода, а вот Марс, давно утративший свои магнитные свойства, почти полностью растерял и атмосферу, и водную оболочку. Но в школе нам не рассказывают, что магнитное поле нашей планеты неоднородно – где-то его мощность выше, а где-то ниже. Самыми минимальными показателями земного магнетизма обладает обширный район в Южном полушарии у берегов Бразилии и Южной Африки, названный Южно-Атлантической магнитной аномалией (ЮАМА). Магнитометры, помещенные здесь на уровень моря, показывают такие низкие значения, которые обычно наблюдаются на высоте 1 000 километров.

Говоря образно, магнитосфера Земли защищает планету от вредных воздействий, словно кожура апельсина, – настолько толстая, что даже спутники, находящиеся на околоземных орбитах, проходят под ней. Но ЮАМА – это место, где кусочек "кожуры" сорван, а космические аппараты, пролетая здесь, выходят из-под радиационной защиты. Поток космических частиц в этом месте настолько сильный, что абсолютно все спутники, проходящие над аномалией, выключают свою электронику, чтобы не повредить ее. А орбитальный телескоп "Хаббл" тут вообще не способен функционировать, поскольку его чувствительные матрицы отказывают под потоком радиации.

Откуда вообще берется магнитное поле нашей планеты? Сегодня ученые считают, что его генерирует жидкое ядро Земли, состоящее в основном из расплавленного железа с температурой около 6 000°C. Там возникают конвективные потоки, отводящие тепло от твердого внутреннего ядра. Силы Кориолиса закручивают эти потоки в спирали, и они приобретают электрический заряд. Так возникает система токов, которая и создает магнитное поле, словно электрический генератор. Но ядро Земли вовсе не идеальная структура, потоки в нем постоянно (хоть и очень медленно) меняют мощность и направление, а это влияет на магнитосферу. Кроме того, на силовые линии поля оказывают воздействие и намагниченные породы, залегающие в земной коре. В результате магнитосфера довольно разнородна, в ней встречаются аномалии, а сама большая из них, как недавно выяснилось, постоянно растет. За последний десяток лет ЮАМА разрослась настолько, что по площади вдвое превышает всю континентальную Европу!

К счастью, что бы ни говорили журналисты, даже такое обширное и сильное снижение напряженности магнитного поля не представляет опасности для жителей этих мест. Космические лучи, достигающие здесь поверхности планеты, все равно ослабляются настолько, что не способны нанести вред ни технике, ни живым организмам. Специалисты увлеченно исследуют местный магнетизм, потому что эти данные позволяют узнать больше о строении земного ядра. Понимание изменений в магнитном поле поможет нам узнать, что происходит глубоко внутри нашей планеты, а это в свою очередь позволит ученым создать более точные модели прогнозирования будущего поведения Земли, чтобы смягчить возможные последствия. Так что бить тревогу по поводу роста Южно-Атлантической магнитной аномалии совершенно незачем.

Хотя...