Ученые предположили, что зафиксировали сигнал столкновения черных дыр в другой Вселенной

Ученые выдвинули гипотезу, что сигнал, зарегистрированный детектором гравитационных волн в 2019 году, мог быть отголоском столкновения черных дыр в другой Вселенной. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



21 мая 2019 года франко-итальянский детектор гравитационных волн Virgo и американская гравитационно-волновая обсерватория LIGO зарегистрировали интересный сигнал. Это был мощный всплеск гравитационных волн, дошедший до нас с расстояния в 17 миллиардов световых лет.

Изучив характеристики, астрономы пришли к выводу, что он возник из-за слияния двух черных дыр. Это далеко не первое событие такого рода, которое наблюдали ученые, но на сегодняшний день оно является самым отдаленным из всех зарегистрированных. В силу особенностей распространения гравитационных волн определить точное местоположения источника сложно (а чаще вообще невозможно). Поэтому известно лишь приблизительное направление: сигнал пришел откуда-то из области между созвездиями Волосы Вероники, Гончие Псы и Феникс.

Дальнейший анализ характеристик всплеска позволил исследователям вычислить массы схлопнувшихся черных дыр: одна из них была в 85 раз тяжелее Солнца, а вторая – в 66. После того как они слились, образовалась новая черная дыра в 142 солнечных массы. Если проверить эти цифры простой математикой, можно обнаружить, что тут не хватает еще 9 солнечных масс. Но астрономы объяснили, что все это огромное количество вещества и было потрачено на образование гравитационных волн. Причем масштабное астрономическое событие длилось меньше 0,1 секунды.

Обычно слияние черных дыр происходит без ярких спецэффектов. Имеется в виду, что светового излучения при этом не наблюдается. Однако спустя год из того же района пришла достаточно мощная вспышка света – такое явление исследователи наблюдали впервые в истории. Ученые предполагают, что рядом с местом сияния могла находиться еще одна сверхмассивная черная дыра. А та, что только образовалась, "зацепила" ее аккреционный диск. Проносясь сквозь него со скоростью 200 километров в секунду, новая дыра и вызвала мощный всплеск электромагнитного излучения, уничтожая встречающуюся на пути материю.



Казалось, что сигнал достаточно изучен, но в 2025 году группа ученых из Университета Китайской академии наук опубликовала работу, в которой сделала необычное предположение. По их мнению, если бы слияние черных дыр происходило в обычных условиях, сигнал от такого явления был бы на порядки продолжительнее, чем 0,1 секунды: так происходит во всех других случаях, уже известных астрономам.

Возможно, схлопывание произошло вообще не там, где его наблюдали, а абсолютно в другом участке пространства, может быть – даже в другой галактике. А между созвездиями Волосы Вероники, Гончие Псы и Феникс располагалась так называемая червоточина, или "кротовая нора". Этими терминами называют гипотетический тоннель в пространстве, повсеместно встречающийся в научно-фантастических произведениях. В них космолеты будущего путешествуют сквозь "кротовые норы", во много раз сокращая путь – буквально скачками преодолевая гигантские расстояния. На самом деле это не выдумка фантастов: хотя пока ничего подобного ученые не наблюдали, общая теория относительности вполне допускает существование "червоточин".

Китайские ученые предположили, что гравитационно-волновой всплеск, зарегистрированный в 2019 году, дошел до нас через такой пространственный тоннель, по пути разрушив его собственным воздействием. Кротовая нора почти мгновенно схлопнулась, пропустив в нашу сторону лишь очень кратковременный сигнал.

Конечно, пока все эти предположения существуют лишь в области теоретической космологии. Но есть вероятность, что когда-нибудь человечество научится находить, а может быть, даже строить "червоточины" и путешествовать сквозь них к другим мирам.

Хотя…

