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10 февраля, 15:45

Технологии

"Техно": в Москве испытали наночастицы для увеличения урожая томатов

"Техно": в Москве испытали наночастицы для увеличения урожая томатов

"Техно": столичные агрономы вырастили помидоры из наночастиц

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В столичных агрокомплексах протестировали инновационный раствор с наночастицами, который увеличивает урожайность томатов на 13%. По словам агрономов, состав полностью безопасен для здоровья и может применяться в будущем на промышленных теплицах.

Кроме того, в ряде ресторанов Москвы внедрили систему "умный огород". Разработанная студентами "Сколтеха" и МФТИ технология включает в себя автоматизированный полив, интеллектуальное освещение и вентиляцию.

Как новые технологии меняют сельское хозяйство? Об этом – в программе "Техно".

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