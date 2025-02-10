"Техно": в Москве испытали наночастицы для увеличения урожая томатов

В столичных агрокомплексах протестировали инновационный раствор с наночастицами, который увеличивает урожайность томатов на 13%. По словам агрономов, состав полностью безопасен для здоровья и может применяться в будущем на промышленных теплицах.

Кроме того, в ряде ресторанов Москвы внедрили систему "умный огород". Разработанная студентами "Сколтеха" и МФТИ технология включает в себя автоматизированный полив, интеллектуальное освещение и вентиляцию.

Как новые технологии меняют сельское хозяйство? Об этом – в программе "Техно".