Роботы станцевали вместе с людьми на праздновании китайского Нового года

Человекоподобные роботы станцевали вместе с людьми на сцене на праздновании китайского Нового года, сообщает в своем телеграм-канале РЕН ТВ.

Сначала выступили обычные танцоры, а затем к ним присоединились роботы. Пользователи соцсетей положительно оценили такой перфоманс.

Устройства, как и артисты, готовились к выступлению. В течение нескольких дней они участвовали в репетициях новогоднего танца вместе с людьми.

Между тем в Москве стартовал фестиваль в честь китайского Нового года. Церемония открытия началась с шествия символов уходящего и наступающего годов – дракона и змеи.

В ближайшие две недели пройдет насыщенная программа для москвичей и туристов. Всего запланировано более 400 мероприятий: театрализованные представления, лекции, мастер-классы и другое.