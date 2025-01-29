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29 января, 08:28

Технологии

Роботы станцевали вместе с людьми на праздновании китайского Нового года

Видео: Х/CGMeifangZhang

Человекоподобные роботы станцевали вместе с людьми на сцене на праздновании китайского Нового года, сообщает в своем телеграм-канале РЕН ТВ.

Сначала выступили обычные танцоры, а затем к ним присоединились роботы. Пользователи соцсетей положительно оценили такой перфоманс.

Устройства, как и артисты, готовились к выступлению. В течение нескольких дней они участвовали в репетициях новогоднего танца вместе с людьми.

Между тем в Москве стартовал фестиваль в честь китайского Нового года. Церемония открытия началась с шествия символов уходящего и наступающего годов – дракона и змеи.

В ближайшие две недели пройдет насыщенная программа для москвичей и туристов. Всего запланировано более 400 мероприятий: театрализованные представления, лекции, мастер-классы и другое.

"Солнце Москвы" станет площадкой для празднования китайского Нового года

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