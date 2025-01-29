29 января, 08:28Технологии
Роботы станцевали вместе с людьми на праздновании китайского Нового года
Сначала выступили обычные танцоры, а затем к ним присоединились роботы. Пользователи соцсетей положительно оценили такой перфоманс.
Устройства, как и артисты, готовились к выступлению. В течение нескольких дней они участвовали в репетициях новогоднего танца вместе с людьми.
Между тем в Москве стартовал фестиваль в честь китайского Нового года. Церемония открытия началась с шествия символов уходящего и наступающего годов – дракона и змеи.
В ближайшие две недели пройдет насыщенная программа для москвичей и туристов. Всего запланировано более 400 мероприятий: театрализованные представления, лекции, мастер-классы и другое.
"Солнце Москвы" станет площадкой для празднования китайского Нового года