06 февраля, 09:15Технологии
В Москве представили новейшие технологии для аэропортов
В столице открылась национальная выставка инфраструктуры гражданской авиации. В "Крокус Экспо" более 130 компаний из России, Китая, Белоруссии и Ирана представляют последние разработки для аэропортов.
На экспозиции можно увидеть учебно-тренировочные самолеты, автобусы для перевозки пассажиров, а также отдельный сектор, посвященный беспилотникам и системам противодействия им.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.