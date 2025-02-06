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06 февраля, 09:15

Технологии

В Москве представили новейшие технологии для аэропортов

В Москве представили новейшие технологии для аэропортов

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В столице открылась национальная выставка инфраструктуры гражданской авиации. В "Крокус Экспо" более 130 компаний из России, Китая, Белоруссии и Ирана представляют последние разработки для аэропортов.

На экспозиции можно увидеть учебно-тренировочные самолеты, автобусы для перевозки пассажиров, а также отдельный сектор, посвященный беспилотникам и системам противодействия им.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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