В Москве представили новейшие технологии для аэропортов

В столице открылась национальная выставка инфраструктуры гражданской авиации. В "Крокус Экспо" более 130 компаний из России, Китая, Белоруссии и Ирана представляют последние разработки для аэропортов.

На экспозиции можно увидеть учебно-тренировочные самолеты, автобусы для перевозки пассажиров, а также отдельный сектор, посвященный беспилотникам и системам противодействия им.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.