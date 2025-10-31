WP: жертвами урагана "Мелисса" стали свыше 40 человек

Фото: ТАСС/AP/Matias Delacroix

Свыше 40 человек стали жертвами урагана "Мелисса", который прошел через страны Карибского бассейна. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

По предварительным данным, в числе погибших – жители Гаити, Доминиканы и Ямайки. Журналисты отмечают, что количество жертв еще может увеличиться, поскольку специалисты продолжают разбирать завалы и разрушения.

По последним данным Национального центра США по наблюдению за ураганами, ураган прошел через Багамские острова и направляется вглубь Атлантики.

Ураган "Мелисса", который принес разрушительные ветры, проливные дожди и опасный шторм, наблюдался возле столицы Ямайки 28 октября. Максимальная скорость ветра составила 82 метра в секунду.

"Мелисса" оценивалась как ураган 4–5 категории по шкале Саффира – Симпсона. Из-за этого на Ямайке и Кубе началась эвакуация. Под угрозой были Гаити и Доминикана. Гражданам также советовали не выходить из убежищ.

Позже президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил о масштабных разрушениях. При этом в Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявляли, что повреждения отелей в кубинской провинции Ольгин незначительны. В США уже пообещали предоставить гуманитарную помощь стране.

На Ямайке "Мелисса" сильно повредила инфраструктуру города Монтего-Бей – были затоплены административные здания, городская больница, приют для бездомных и два этажа мэрии. Аэропорт имени Сангстера тоже был поврежден. В частности, в здании обвалилась крыша, терминал был затоплен.

По данным метеорологов, ураган достиг максимальной за 90 лет мощности. Стихия повторила рекорд урагана "Дня труда", поразившего Флориду в 1935 году. Скорость ветра в тот момент приближалась к 300 километрам в час.

