Авиарейс из Москвы в Ольгин перенаправлен в Варадеро из-за урагана "Мелисса"

Фото: depositphotos/Chalabala

Авиарейс из Москвы в кубинскую провинцию Ольгин перенаправлен в международный аэропорт Варадеро из-за сложных метеоусловий, вызванных ураганом "Мелисса". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).

Экипаж принял такое решение для обеспечения максимальной безопасности пассажиров. Всего на борту самолета находятся 433 человека.

По данным РСТ, все пассажиры являются клиентами туроператора "Пегас туристик". Несмотря на форс-мажорные обстоятельства, компания не стала отменять рейс, чтобы туристы не лишились отпуска в период ноябрьских праздников.

Ураган "Мелисса" был зафиксирован недалеко от столицы Ямайки 28 октября. Скорость ветра достигала 78 метров в секунду. Чуть позже "Мелисса" перешла на Кубу.

Позже президент республики Мигель Диас-Канель сообщил о масштабных разрушениях из-за урагана. Он призвал граждан оставаться в укрытиях и пообещал, что специалисты приступят к восстановительным работам, когда наладится погода.

29 октября ураган признали самым мощным за последние 90 лет. Стихия смогла повторить рекорд урагана "Дня труда", который накрыл Флориду в 1935 году. Скорость ветра тогда приближалась к 300 километрам в час.