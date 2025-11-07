На Кубани назвали преждевременным запуск парома между Трабзоном и Сочи

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Запуск парома Seabridge между турецким Трабзоном и Сочи является преждевременным. Об этом ТАСС заявили в администрации Краснодарского края.

Там сообщили, что позиция кубанских властей относительно ситуации с паромом осталась неизменной, так как вопросы обеспечения безопасности при возобновлении сообщения не были решены, они до сих пор актуальны.

Первый за 14 лет паром отправился из Трабзона в Сочи 5 ноября. Судно с 20 пассажирами отчалило в 21:10 по московскому времени, в пути оно должно было пробыть 12 часов.

В дальнейшем планировалось по два рейса еженедельно. Стоимость билетов начиналась от 55 долларов, также можно было получить скидки на первые рейсы.

Утром 6 ноября паром, который прибыл к порту Сочи, не смог высадить пассажиров, так как у него не оказалось разрешения на вход на территорию России. Кроме того, порт на тот момент закрыли для проведения учений.

При этом представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр рассказал, что организаторами паромной линии Seabridge были оформлены все необходимые документы в соответствии с законодательством.

