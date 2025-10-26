Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 октября, 08:45

Происшествия

Новости регионов: один человек погиб при взрыве газа в жилом доме в Сочи

Новости регионов: один человек погиб при взрыве газа в жилом доме в Сочи

Полиция задержала в Химках мужчину, потратившего 400 тыс рублей с чужой карты

Собянин: силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

Сеть фитнес-клубов в Москве обманула клиентов на миллионы рублей

Новости мира: в Малайзии из-за паводков массово эвакуируют население

Новости мира: сотни тысяч палестинских беженцев начали возвращаться домой

Новости регионов: один человек погиб из-за взрыва газа в многоэтажке в Сочи

Москвичка пропала в Таиланде и перестала выходить на связь

До 5 лет лишения свободы грозит пассажиру после нападения на контролера в Москве

Собянин: силы ПВО пресекли атаку еще одного беспилотника на Москву

Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме в Сочи. Еще один получил травмы. Сразу после происшествия 70 жителей дома были оперативно эвакуированы. Спасатели приступили к разбору завалов и оказанию помощи пострадавшим.

Восемь человек, в том числе четыре ребенка, пострадали в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Промышленном районе Самары. Авария произошла на пересечении улиц Свободы и проспекта Кирова. В автобусе находилась команда по спортивной аэробике из Оренбургской области. Они возвращались в гостиницу после соревнований.

Для защиты от выбросов мазута на побережье Анапы обустроили 20 километров защитного вала. Его накрыли специальными полипропиленовыми сетями, которые защитят пляж в случае, если разыграется шторм и море выбросит нефтепродукты на берег.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарДТПрегионывидеоЕгор БедуляПолина Брабец

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика