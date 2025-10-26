Новости регионов: один человек погиб при взрыве газа в жилом доме в Сочи

Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме в Сочи. Еще один получил травмы. Сразу после происшествия 70 жителей дома были оперативно эвакуированы. Спасатели приступили к разбору завалов и оказанию помощи пострадавшим.

Восемь человек, в том числе четыре ребенка, пострадали в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Промышленном районе Самары. Авария произошла на пересечении улиц Свободы и проспекта Кирова. В автобусе находилась команда по спортивной аэробике из Оренбургской области. Они возвращались в гостиницу после соревнований.

Для защиты от выбросов мазута на побережье Анапы обустроили 20 километров защитного вала. Его накрыли специальными полипропиленовыми сетями, которые защитят пляж в случае, если разыграется шторм и море выбросит нефтепродукты на берег.

