07 ноября, 07:15

Политика

Новости мира: Орбан заявил, что верит во встречу Путина и Трампа в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что верит во встречу Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. В интервью ведущему новостному изданию страны "Мадьяр Немзет" он заявил, что России и США осталось решить всего пару вопросов для проведения саммита в Будапеште. Он также выразил надежду, что его встреча с Трампом, которая пройдет в Белом доме, поспособствует приближению новых переговоров Москвы и Вашингтона.

Израиль нанес серию авиаударов по югу Ливана. Очевидцы сообщают, что они пришлись по окрестностям одного из населенных пунктов. Информации о погибших и пострадавших пока не поступала. Армия Израиля ранее опубликовала предупреждение, что атаки в Айта-Джабаль и Тайбе будут нанесены по определенным объектам, якобы принадлежащим движению "Хезболла". От мирных граждан потребовали отойти на расстояние не менее 500 метров.

